Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
З вівторка Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень
З вівторка Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вивела у Чорне море ракетоносій

Небезпека ракетних ударів зберігається.

Росія вивела у Чорне море ракетоносій
Фото: Владислав Назаров у Telegram

О дев’ятій годині ранку понеділка Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі два ракетоносії. Загальний залп – 16 ракет "Калібр".

Про це повідомили у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі Росія тримає один корабель. Ракетоносії відсутні. У Середземному морі перебувають три російські кораблі, серед яких один носій "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, вчора вранці на бойовому чергуванні в Чорному морі РФ тримала чотири кораблі, ракетоносіїв не було.

Станом на 9:00 суботи у Чорному морі знаходився один російський ракетоносій та ще два кораблі. Загальний залп становив до 8 ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies