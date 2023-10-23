Росія вивела у Чорне море ракетоносій

О дев’ятій годині ранку понеділка Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі два ракетоносії. Загальний залп – 16 ракет "Калібр".

Про це повідомили у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі Росія тримає один корабель. Ракетоносії відсутні. У Середземному морі перебувають три російські кораблі, серед яких один носій "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Нагадаємо, вчора вранці на бойовому чергуванні в Чорному морі РФ тримала чотири кораблі, ракетоносіїв не було.

Станом на 9:00 суботи у Чорному морі знаходився один російський ракетоносій та ще два кораблі. Загальний залп становив до 8 ракет.