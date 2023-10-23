Окупанти обстріляли електростанцію ДТЕК

Учора ввечері внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень електростанція групи ДТЕК.

"Ввечері 22 жовтня внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих", – повідомляє у Facebook група ДТЕК.

Зазначається, що зазнало пошкоджень обладнання станції. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська завдали удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Внаслідок удару було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання. Без жертв.