Учора росіяни били по Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини, є поранені

Протягом минулої доби, 22 жовтня, під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

По селах Курилівка та Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав ударів керованими авіабомбами. У Курилівці пошкоджено приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. Зазнала поранення 39-річна жінка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Ківшарівці пошкоджені будівлі ПТУ та дитсадка, без постраждалих.

Внаслідок обстрілів селища Дворічна Куп'янського району зазнав поранення чоловік 81 року. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Крім того, ворог обстрілював Плетенівку та Зибіне Чугуївського району, Петропавлівку, Кислівку, Дворічну Куп'янського району та інші населені пункти.

За минулу добу на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Росіяни не мають просування та зазнають відчутних втрат.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня російська армія атакувала Куп'янськ Харківської області. Тяжкі поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей. Зафіксовані влучання у житлові будинки.

У суботу 21 жовтня пізно ввечері ворог вдарив ракетою по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич Харківської області. Внаслідок атаки будівля була майже зруйнована. Поранення отримали 16 людей, шестеро загинули.