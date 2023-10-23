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Під ранок Збройні сили знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Минулося без постраждалих.

Під ранок Збройні сили знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Ілюстративне фото
Фото: Нацгвардія

Цієї ночі на Дніпропетровщині не було обстрілів, однак під ранок ворог атакував область ракетою.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ранок агресор спрямував на нашу область ракету. Її знищили оборонці з ПвК "Схід". Вони 24/7 на захисті неба над нами, аби на землі продовжувало вирувати життя", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора вдень росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені чотири приватні оселі, шість господарських споруд, авто, лінія електропередачі. Минувся без загиблих та поранених.

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