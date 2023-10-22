Президент Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 22 жовтня.

Текст опублікований на сайті Офісу президента.

"Головне – це фронт, наша оборона, наші дії, наші результати, допомога кожного та кожної тим, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює", - сказав Зеленський.

Він також відзначив військових, які мають спіх на фронті і захищають Україну від російських загарбників.

"І наступний тиждень додасть іще можливостей для України – для нашої оборони, для нашого захисту від російського терору, для нашої Формули миру, яка продовжує обʼєднувати світ", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що говорив із еміром Катару і подякував йому, зокрема, за готовність долучитися до наступної зустрічі щодо Формули миру, а також за незмінну підтримку нашої територіальної цілісності й суверенітету. Говорили й про посередництво Катару у звільненні депортованих та полонених українців.

"Дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Я дякую й усім у нашій державі, хто кожен день використовує так, щоб ми всі, весь український народ, стали сильнішими!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна продовжуватиме отримувати зброю, а саме далекобійні ракети ATACMS, доки не звільнить всі свої території.