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Повідомлено про підозру водію, який збив військового на блокпосту під Києвом

Аварія сталася вночі. Постраждалий загинув на місці.

Повідомлено про підозру водію, який збив військового на блокпосту під Києвом
Фото: Відкриті джерела

Водію автомобіля, який уночі 22 жовтня збив на смерть військового на блокпосту на в'їзді до Києва, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що водію повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть.

"Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з законодавством, суд може призначити винному покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня водій автомобіля "Хонда" збив на смерть військового біля одного з блокпостів на в'їзді до Києва. За попередніми даними, водій, рухався в напрямку Броварського проспекту через туман попереду він побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування.

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