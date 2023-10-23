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ДСНС отримала від уряду Фінляндії дев'ять спецавтомобілів

Серед них - чотири "карети" швидкої допомоги, три пожежні автомобілі, одна автоцистерна і один автопідіймач.

ДСНС отримала від уряду Фінляндії дев'ять спецавтомобілів
Фото: МВС

Україна отримала від уряду Фінляндії як гуманітарний вантаж дев'ять транспортних засобів, серед них чотири "карети" швидкої допомоги, три пожежні автомобілі, одна автоцистерна і один автопідіймач. Частину техніки отримають підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Уже не раз українські рятувальники отримували технічну допомогу від дружньої Фінляндії. Це саме та техніка та обладнання, яке необхідне нам для роботи в умовах війни. Ми безмежно пишаємося такими європейськими друзями і вкотре висловлюємо подяку фінським партнерам за підтримку України", - зазначив в. о. голови ДСНС Володимир Демчук під час церемонії передання гуманітарного вантажу в понеділок.

Участь у заході також узяли міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, посол України у Фінляндії Ольга Діброва, генеральний директор рятувальних служб МВС Фінляндії Кіммо Кохвакка.

Раніше українські рятувальники отримали від Фінляндії броньовані контейнери-укриття для захисту особового складу, транспортні засоби, аварійно-рятувальне обладнання, захисний одяг. Крім того, Фінляндія брала активну участь у модернізації гідрометеорологічних спроможностей ДСНС.

Нагадаємо, в жовтні Фінляндія передала 19-й пакет військової допомоги для України.

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