Фото: Іван Станіславський

23 жовтня Львів попрощався з трьома військовослужбовцями. Назарій Андрушків, Павло Плюснін та Олександр Лєщєнко полягли, захищаючи Україну від російських окупантів.

Чин похорону за загиблими героями пройшов у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Павло Плюснін народився 29 червня 1992 року у Львові. У мирний час працював у сфері перевезень, згодом разом із друзями започаткував власну справу із монтажу систем вентиляції та кондиціонування. Цікавився автомобілями. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність держави у складі 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха оперативного командування «Схід».

Не зважаючи на те, що двічі отримував поранення, щоразу повертався на передову. При виконанні бойових завдань зарекомендував себе як відважний та самовідданий солдат. Загинув 13 жовтня 2023 року. У Павла Плюсніна залишились батьки, сестра та племінник.

Фото: Іван Станіславський

Назарій Андрушків народився 20 серпня 1990 року в селищі Козова Тернопільської області. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за фахом «історик-археолог», також здобув юридичну освіту. Був майстром спорту України з хортингу та активним учасником марафонів у Львові. До початку війни працював інспектором підрозділу тактичної поліції.

З перших днів повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання із оборони та звільнення Київщини. Згодом боровся із російськими окупантами на території Миколаївської та Херсонської областей. Наприкінці 2022 року боронив державу на східному напрямку фронту. Загинув 18 жовтня 2023 внаслідок поранень, отриманих під час ворожого артилерійського обстрілу.

За особистий внесок у зміцнення правопорядку та захист Батьківщини, був неодноразово відзначений на місцевому та державному рівнях, зокрема, Почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу, Головнокомандувача ЗСУ «Слава і честь». У Назарія Андрушківа залишилися батьки, дружина та двоє маленьких дітей.

Фото: Іван Станіславський

Олександр Лєщєнко Народився 11 листопада 1990 року у місті Прилуки Чернігівської області. Здобув освіту у Прилуцькому гідромеліоративному технікумі, згодом вступив до Національного університету біоресурсів і природокористування України. У 2018 році переїхав до Львова, де зустрів майбутню дружину. У мирний час працював спершу керівником магазинів «ROZETKA», потім створював україномовний контент на платформах «Twitch» і «YouTube».

Робота була найбільшим захопленням його життя – в основі його прямих ефірів було живе спілкування із сотнями людей в чаті. Спершу канал був винятково розважальним, але з початком війни – перетворив його на платформу для великих зборів на підтримку ЗСУ та постраждалих громадян.

Олександр Лєщєнко добровільно став на захист держави від окупантів. Виконував бойові завдання на території Харківської та Донецької областей у складі 3-ї ОШБр. Загинув 18 жовтня 2023 року. У Героя залишилися дружина, тітки, двоюрідні брати та сестра.

Фото: Іван Станіславський

Поховали героїв на Личаківському кладовищі з віданням військових почестей.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський