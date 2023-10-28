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Російські війська не виправдали сподівань Кремля щодо захоплення Авдіївки, – британська розвідка

Так звані російські "воєнкори" розкритикували тактику армії РФ.

Російські війська не виправдали сподівань Кремля щодо захоплення Авдіївки, – британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Російська армія не може ефективно наступати, як того вимагає кремлівська влада. Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня у районі Авдіївки тривають важкі бої. Російська армія почала наступ на цьому напрямку у середині жовтня.

Відомо, що окупанти направили на цей напрямок до восьми бригад, які зазнали найбільших втрат за 2023 рік. 

При цьому російські воєнкори критикують тактику армії РФ. 

"Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Уиєров розповів, що російські війська втратили майже 4 тисячі осіб на Авдіївському напрямку.

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