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Росіяни примушують українських військовополонених вступати до "добровольчих формувань", – ISW

Це пряме порушення Женевської конвенції.

Росіяни примушують українських військовополонених вступати до "добровольчих формувань", – ISW
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до "добровольчих формувань", які воюватимуть в Україні. Про це повідомляє ISW

"27 жовтня російські державні ЗМІ повідомили, що добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "завербував" близько 70 українських військовополонених з різних російських виправних колоній, розпочав навчання та після завершення навчання буде відправлений на невизначену ділянку лінії фронту", – йдеться в інформації Інституту вивчення війни.

Там зазначають, що примушування військовополонених до бойових дій є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де він може бути підданий вогню в зоні бойових дій", і не повинні "залучатися на роботу, яка є нездоровою або небезпечною за характером".

За даними ГУР Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян, невдовзі мають бути нові результати. Місця утримання російських військовополонених в нашій державі сьогодні переповнені.

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