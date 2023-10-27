Головне за п’ятницю, 27 жовтня: бої під Авдіївкою та на Мар’їнському напрямку, обшуки на столичних ТЕЦ

47 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, тестування вітчизняного дрона-розміновувача, замах на Царьова. Яким запам’ятається 611-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 47 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 13 атак противника.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 19 атак ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 жовтня – в нашій новині.

Сьогодні внаслідок проведених заходів повернуто 50 полеглих оборонців України, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.

Реалізація заходу здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБ України, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців. Російській стороні також передані тіла загиблих. Їхня кількість не зазначається.

Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним військовослужбовців ЗСУ та Служби безпеки України, удостоєним звання Героя України посмертно.

Нагороди отримали рідні 21 полеглого захисника. Вручення відбулося в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.

Прізвища героїв – у новині.

Російські окупанти вдень 27 жовтня обстріляли з артилерії Нікополь.

Унаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримали п'ятирічна дитина і жінка. Їх госпіталізували до лікарні.

Також у місті пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, сонячні панелі, автомобілі та лінії електропередач.

В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1 - автономний безпілотник для пошуку мін.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту - потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу. У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни", - написав він.

Федоров показав фото готового експериментального зразка і зазначив, що розробники активно тестують його в польових умовах.

"Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва", - зазначив міністр.

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

В Бюро наголосили, що слідчі дії "проводяться з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів".

Обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ. Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки фіктивного підприємства для подальшого привласнення.

Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

Докладніше – в новині.

Джерела LB.ua підтвердили, що замах на екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова - спецоперація Служби безпеки України.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик «русского міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - підкреслило поінформоване джерело.

Деталі спецоперації не розголошують.

Станом на зараз повідомляється, що Царьов отримав два постріли із вогнепальної зброї. За оперативною інформацією, стан екснардепа критичний - лікарі борються за його життя, але є великий шанс, що він відправиться на "концерт Кобзона".

Царьов зазнав нападу в Ялті. Росіяни стверджували, що його важко поранили ножем та госпіталізували "у важкому стані". Вночі місцеві нібито помітили велике скупчення машин оперативних служб біля будинку Царьова.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!