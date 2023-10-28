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Росіяни знову атакували Корабельний район Херсона, є поранений житель

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Росіяни знову атакували Корабельний район Херсона, є поранений житель
Фото: United24

Російська армія вкотре за день атакувала Корабельний район Херсона

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Близько 16:30 під ворожий удар потрапив чоловік. У нього діагностували поранення голови та шиї. Потерпілого госпіталізували до хірургічного відділення лікарні.

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Нагадаємо, зранку внаслідок російських атак по Херсону 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. В області через ворожі обстріли були поранені двоє цивільних.

Напередодні ввечері обласний центр зазнав масованого обстрілу. Влада області повідомила про сімох потерпілих.

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