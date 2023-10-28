Неділя в Україні буде без істотних опадів

Лише вночі у західних та Житомирській областях очікують невеликий дощ.

29 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Лише вночі у західних та Житомирській областях очікують невеликий дощ.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині, вдень і в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на узбережжі морів та в Криму до 13°; вдень 16- 21°, у північній та східній частині 10-15°, на Чернігівщині та Сумщині місцями 6-9° тепла; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Нагадаємо, 27-30 жовтня на рiчках Закарпатської області через сильні, а місцями - дуже сильні дощі, очікували пiдвищення рiвнiв води.

Через сильний вітер та несприятливу погоду у 14 областях України знеструмленими залишаються 1045 населених пунктів.