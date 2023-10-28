У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, кількість травмованих збільшується (Оновлено)

Внаслідок ураганного вітру у Києві травмувалися люди, двоє жителів загинули через падіння гілок та дерев, пошкоджені автівки. Про наслідки шквалів повідомили в КМВА та ДСНС у м. Київ.

"Наразі в місті зафіксували кілька випадків травмування людей через негоду. Так, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер. Також через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні", – розповіли у КВМА.

Оновлено. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави (понад 780 населених пунктів). Найбільше – на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.

На жаль, внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло 2 чоловіків. А в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

Рятувальники борються з наслідками негоди в усіх регіонах держави. Вже розпилено та прибрано близько 100 дерев.

На проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Як повідомили у ДНС м. Києва, у Святошинському районі дерево впало на автівку. За допомогою бензоріза рятувальники звільнили автомобіль від дерев та розчистили проїжджу ділянку дороги. Крім того, відбуксирували автомобіль з небезпечної території.

Фото: ДСНС у м. Києві

Містян закликають бути обережними, враховувати погодні умови і без нагальної потреби не виходити на вулицю.

За інформацією Українського гідрометцентру, упродовж дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності).

Нагадаємо, внаслідок негоди на Львівщині та Рівненщині знеструлені понад 150 населених пунктів.