Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрпошта вперше за два роки підвищує тарифи на передплату та доставку друкованих медіа

Серед іншого, компанія пішла на такий крок, щоб забезпечити “хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків”. 

Укрпошта вперше за два роки підвищує тарифи на передплату та доставку друкованих медіа
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” з 1 листопада розпочинає приймання передплати на 2024 рік за новими тарифами. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа — до 20 грудня, а на місцеві — до 26 грудня 2023 року. Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюється за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників Укрпошти.

Оформити передплату можна онлайн, а також у поштових відділеннях та через листонош. 

Передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України від 25.09.2023 р. №862 «Про затвердження Тарифу на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих медіа та внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 10 червня 2021 року №323». Укрпошта їх змінює вперше за останні два роки.

Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ).

Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати.

Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве. Доставка одного примірника становитиме:

  • для загальнодержавних медіа — 5,00 грн;
  • для місцевих медіа — 4,00 грн.

Причини перегляду тарифів:

Забезпечити хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків, адже впродовж двох років компанія не переглядала тарифи, тоді як витрати на логістику й заробітні плати зростали. Водночас видавнича вартість не обмежувалася (й не обмежується) нормативними документами, що давало змогу видавцям відразу ж реагувати на подорожчання паперу, друку тощо.

Посприяти покращенню сервісу доставки. Поліпшити якість надання послуг легше, коли листоноші зацікавлені у цьому, тож для них розроблено систему фінансової мотивації. До того ж завдяки цифровізації буде змога контролювати якість та своєчасність доставки. Пересувні відділення оснащено GPS-трекерами, що дає змогу відстежувати їх маршрути й контролювати дотримання графіків роботи.

Мати можливість більше інвестувати у розвиток. На 1 квартал 2024 року планується запуск автоматизованої лінії, аби суттєво пришвидшити сортування газет та журналів.

Полегшити будні видавців. На сайті Укрпошти у видавців буде можливість приймати публічну оферту онлайн без зайвої паперової тяганини.

Нагадаємо, з 1 липня Укрпошта збільшила тарифи на відправлення. Зокрема, на послуги “Укрпошта Стандарт” середнє підвищення становить 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області – 10 грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies