Укрпошта вперше за два роки підвищує тарифи на передплату та доставку друкованих медіа

Серед іншого, компанія пішла на такий крок, щоб забезпечити “хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків”.

Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” з 1 листопада розпочинає приймання передплати на 2024 рік за новими тарифами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа — до 20 грудня, а на місцеві — до 26 грудня 2023 року. Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюється за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників Укрпошти.

Оформити передплату можна онлайн, а також у поштових відділеннях та через листонош.

Передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України від 25.09.2023 р. №862 «Про затвердження Тарифу на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих медіа та внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 10 червня 2021 року №323». Укрпошта їх змінює вперше за останні два роки.

Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ).

Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати.

Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве. Доставка одного примірника становитиме:

для загальнодержавних медіа — 5,00 грн;

для місцевих медіа — 4,00 грн.

Причини перегляду тарифів:

Забезпечити хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків, адже впродовж двох років компанія не переглядала тарифи, тоді як витрати на логістику й заробітні плати зростали. Водночас видавнича вартість не обмежувалася (й не обмежується) нормативними документами, що давало змогу видавцям відразу ж реагувати на подорожчання паперу, друку тощо.

Посприяти покращенню сервісу доставки. Поліпшити якість надання послуг легше, коли листоноші зацікавлені у цьому, тож для них розроблено систему фінансової мотивації. До того ж завдяки цифровізації буде змога контролювати якість та своєчасність доставки. Пересувні відділення оснащено GPS-трекерами, що дає змогу відстежувати їх маршрути й контролювати дотримання графіків роботи.

Мати можливість більше інвестувати у розвиток. На 1 квартал 2024 року планується запуск автоматизованої лінії, аби суттєво пришвидшити сортування газет та журналів.

Полегшити будні видавців. На сайті Укрпошти у видавців буде можливість приймати публічну оферту онлайн без зайвої паперової тяганини.

Нагадаємо, з 1 липня Укрпошта збільшила тарифи на відправлення. Зокрема, на послуги “Укрпошта Стандарт” середнє підвищення становить 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області – 10 грн.