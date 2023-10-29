До портів "Великої Одеси" прибули ще п'ять суден

Два з них виконують дже другий рейс через український зерновий коридор.

До портів Великої Одеси прибуло п'ять суден загальним дедвейтом понад 163 тис. тонн, два з них виконують уже другий рейс зерновим коридором до України.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"У порти Великої Одеси прибуло 5 суден загальним дедвейтом 163,26 тис. тонн. Судна належать власникам із Греції, Ліберії, Туреччини та Панами. Два судна з п'яти виконують уже другий рейс у коридорі", – йдеться в повідомленні Клименка.

Він додав, що з українських портів вийшло 4 судна загальним дедвейтом понад 168 тис тонн, які належать судновласникам із Греції та Туреччини.

Нагадаємо, під час розмови з прем'єр-сіністром Британії Ріші Сунаком, Володимир Зеленський підкреслив, що попри всі загрози «зерновий коридор» продовжить функціонувати.