Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ГоловнаЕкономікаДержава

До портів "Великої Одеси" прибули ще п'ять суден

Два з них виконують дже другий рейс через український зерновий коридор.

До портів "Великої Одеси" прибули ще п'ять суден
Фото: Мінінфраструктури

До портів Великої Одеси прибуло п'ять суден загальним дедвейтом понад 163 тис. тонн, два з них виконують уже другий рейс зерновим коридором до України.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"У порти Великої Одеси прибуло 5 суден загальним дедвейтом 163,26 тис. тонн. Судна належать власникам із Греції, Ліберії, Туреччини та Панами. Два судна з п'яти виконують уже другий рейс у коридорі", – йдеться в повідомленні Клименка.

Він додав, що з українських портів вийшло 4 судна загальним дедвейтом понад  168 тис тонн, які належать судновласникам із Греції та Туреччини.

Нагадаємо, під час розмови з прем'єр-сіністром Британії Ріші Сунаком, Володимир Зеленський підкреслив, що попри всі загрози «зерновий коридор» продовжить функціонувати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies