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Дмитро Кулеба: У листопаді в Україну повертається шведський бренд H&M

Міністр анонсував "хороші новини" щодо повернення ІКЕА.

Дмитро Кулеба: У листопаді в Україну повертається шведський бренд H&M
Дмитро Кулеба
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Шведський бренд H&M повертається в листопаді в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі The Village Україна.

"На моє доручення посольство України у Швеції вже тривалий час веде активну роботу з повернення цієї компанії. Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року", - сказав міністр.

Також триває робота з іноземними офісами IKEA та Inditex. "Робота з повернення ІКЕА активно триває, і я розраховую, що за цим напрямом скоро також будуть хороші новини", – додав Кулеба. 

Крім цього, МЗС підтримує постійний контакт з IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear).

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що H&M Group відкриє деякі магазини в Україні наприкінці листопада – на початку грудня.

Шведський ритейлер закрив усі магазини мережі в РФ торік у грудні.

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