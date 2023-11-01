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В українських ПСГ накопичили понад 16 млрд кубометрів газу

Це на 1,3 млрд кубометрів більше, ніж планувалося згідно з прогнозним балансом Кабміну.

В українських ПСГ накопичили понад 16 млрд кубометрів газу
Фото: пресслужба НАК

В українських підземних сховищах накопичено 16,02 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє у Facebook група Нафтогаз.

"Група Нафтогаз накопичила в українських ПСГ 16,02 млрд кубометрів газу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це на 1,3 млрд більше, ніж планувалося згідно з прогнозним балансом Кабінету міністрів України на 1 листопада 2023 року.

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Нагадаємо, станом на кінець серпня запаси в українських підземних сховищах газу становили 14 млрд кубометрів. Україна має в своєму розпорядженні 12 ПСГ загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м.

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