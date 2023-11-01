Нові правила набудуть чинності з 10 листопада. Очікується, що вони мають унеможливити зловживання та порушення законодавства. Зокрема, буде сформований перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів.

Уряд вводить нові правила для експорту агропродукції в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Уряд схвалив постанову № 1132 «Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану». Документ змінює правила експорту аграрної продукції. Постанову підготовлено Міністерством агрополітики.

Зазначається, що нові правила повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції. А також захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту.

Координаторами експериментального проекту є Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мінфін, Держмитслужба, ДПС.

Згідно з постановою, буде сформований перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.

Підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям:

Бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року.

Не мати податкового боргу з повернення валютної виручки.

Щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства.

Підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки.

Також зазначається, що для включення в перелік верифікованих експортерів, підприємець, по-перше, має зареєструватись в ДАР, якщо він там ще не зареєстрований. По-друге, отримати лист підтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції. І третім кроком - подати заявку в ДАР, де вказати код платника ПДВ та додати скан копію листа з банку.

Рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалено протягом 3 робочих днів після подачі заявки.

Оновлення відомостей про агропідприємців, які включені до переліку верифікованих суб’єктів, здійснюватиметься щодня.

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Тобто з 10 листопада. До того часу митниця здійснює оформлення експорту за звичними процедурами, які діяли сьогодні.

Нагадаємо, минулого тижня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Україна експортувала тимчасовим морським коридором 700 тис. тонн зерна. Найбільше агропродукції вивозиться через Дунайські порти.