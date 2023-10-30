Ще два судна прямують тимчасовим морським коридором до портів Одещини

Сьогодні знову спостерігається рух суден по тимчасовому морському коридору. До порту Одеса прямує балкер Seajoy, а до одного з портів Великої Одеси – судно Mohamad Y.

Про це повідомляє сайт Центра транспортних стратегій.

Вчора був зафіксований прохід до українських чорноморських портів суден Nikolaos S (до Чорноморська) та Lady Jasmin. Станом на 27 жовтня тимчасовим коридором скористувалися на вхід 54 судна і 37 – на вихід.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спростувало інформацію про нібито скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів "Великої Одеси".

"Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами. Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов", – повідомили в Міністерстві.