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Ще два судна прямують тимчасовим морським коридором до портів Одещини

Робота морського коридору відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов. 

Ще два судна прямують тимчасовим морським коридором до портів Одещини

Сьогодні знову спостерігається рух суден по тимчасовому морському коридору. До порту Одеса прямує балкер Seajoy, а до одного з портів Великої Одеси – судно Mohamad Y.

Про це повідомляє сайт Центра транспортних стратегій.

Вчора був зафіксований прохід до українських чорноморських портів суден Nikolaos S (до Чорноморська) та Lady Jasmin. Станом на 27 жовтня тимчасовим коридором скористувалися на вхід 54 судна і 37 – на вихід.

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Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спростувало інформацію про нібито скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів "Великої Одеси".

"Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами. Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов", – повідомили в Міністерстві.

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