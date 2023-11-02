Євросоюз схвалив плани щодо передачі Україні доходів від заморожених активів Росії, Мінюст

У Євросоюзі дали згоду на використання доходів від заморожених активів РФ на користь України. Вже у грудні Єврокомісія планує висунути юридичні пропозиції. Про це заявила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра в ефірі телемарафону.

За словами заступниці міністра юстиції, українська сторона добиватиметься конфіскації усіх активів РФ, а не лише доходів з них.

"Через західні санкції заморожено 300 млрд доларів, що належать російському центральному банку. Більшість цих коштів – 180 млрд євро зберігається в Euroclear – найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі", – зазначає поадовиця.

Не так давно Euroclear повідомив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених активах РФ лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року.

Вона зазначила, що західні партнери розглядають можливість використання активів РФ з метою отримання від них доходів та направлення їх на проекти відновлення України.

"Дані активи зберігаються в основному в формі цінних паперів, що мають термін погашення та виплату доходів. Тому, відповідно, ця ліквідність може бути використана і може працювати і приносити доходи", – заявила вона.

Під час саміту у Брюсселі лідери ЄС схвалили спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.