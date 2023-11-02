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Євросоюз схвалив плани щодо передачі Україні доходів від заморожених активів Росії, Мінюст

Через санкції Заходу заморожені 300 млрд доларів.

Євросоюз схвалив плани щодо передачі Україні доходів від заморожених активів Росії, Мінюст
Фото: EPA/UPG

У Євросоюзі дали згоду на використання доходів від заморожених активів РФ на користь України. Вже у грудні Єврокомісія планує висунути юридичні пропозиції. Про це заявила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра в ефірі телемарафону.

За словами заступниці міністра юстиції, українська сторона добиватиметься конфіскації усіх активів РФ, а не лише доходів з них.

"Через західні санкції заморожено 300 млрд доларів, що належать російському центральному банку. Більшість цих коштів – 180 млрд євро зберігається в Euroclear – найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі", – зазначає поадовиця.

Не так давно Euroclear повідомив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених активах РФ лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року.

Вона зазначила, що західні партнери розглядають можливість використання активів РФ з метою отримання від них доходів та направлення їх на проекти відновлення України.

"Дані активи зберігаються в основному в формі цінних паперів, що мають термін погашення та виплату доходів. Тому, відповідно, ця ліквідність може бути використана і може працювати і приносити доходи", – заявила вона.

Під час саміту у Брюсселі лідери ЄС схвалили спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні. 

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