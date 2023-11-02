Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
ГоловнаЕкономікаДержава

Суд скасував заборону на повернення 245 АЗС у компанії з орбіти ексвласників Приватбанку

Майже три роки Приватбанк був обмежений у розпорядженні 245 АЗС.

Суд скасував заборону на повернення 245 АЗС у компанії з орбіти ексвласників Приватбанку
Ілюстративне фото
Фото: София Гаврилюк

Центральний апеляційний господарський суд 1 листопада задовольнив скаргу Приватбанку про скасування судової заборони на повернення 245 АЗС.

Про це повідомляє Telegram-канал PrivatBank_insider.

Зазначається, що майже три роки Приватбанк був обмежений у розпорядженні 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації у 2016-му і одразу передані у лізинг, а потім у суборенду. Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд гривень

“Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки. За цей час банк недоотримав понад 10 млрд гривень лізингових платежів та не мав змогу продати АЗС. Суборендарів багато, вони майже щороку змінювались. Позивачів у таких справах, як правило, більше 50, вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися. Тому ми вітаємо сьогоднішнє судове рішення, яким знято усі заборони та поновлено право Приватбанку на розпорядження власним майном”, – сказав адвокат Приватбанку. 

За його словами, ця історія тягнеться вже шість років. Ще у 2016 році перед націоналізацією Приватбанк поставив собі на баланс 248 АЗС шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки, на виконання вимог НБУ. Приватбанк, як і інші банки, мав покращити якість забезпечення за кредитами та відповідно якість кредитного портфелю. 

Поставивши АЗС на баланс (тобто отримавши їх у власність), банк під керівництвом колишнього менеджменту одразу ж передав їх у фінансовий лізинг компаніям з орбіти групи "Приват", уклавши 22 договори лізингу із 15 лізингоотримувачами. А ті, у свою чергу, передали АЗС в суборенду іншим компаніям тієї ж групи. За словами юристів Приватбанку, первинна постановка на баланс із наступною передачею в лізинг була здійснена з порушеннями законодавства. 

“Погашення лізингових платежів відбувалось згідно з типовою для групи Ігоря Коломойського схемою: в перші роки сплачувалися тільки відсотки, згодом додавалася основна сума. Водночас оцінка під час передачі АЗС на баланс банку була суттєво завищеною. Врешті з 2018 року боржники скоротили лізингові платежі, а згодом припинили їх зовсім”, – пояснили в банку.

Тому невиконання умов договорів фінансового лізингу змусило Приватбанк у 2019-2020 роках розпочати процес розірвання цих договорів та повернення АЗС під свій контроль.

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський знову намагається скасувати націоналізацію Приватбанку. Колишній власник банку подав позов до суду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies