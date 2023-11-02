ВАКС не допустив представників громадськості на проголошення ухвали щодо зміни запобіжного заходу Кауфману, - Гутовська

У Вищому антикорупційному суді не допустили ЗМІ та громадськість на засідання щодо проголошення ухвали про зміну запобіжного заходу бізнесмену Борису Кауфману.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська.

У Вищому антикорупційному суді розглядалася справа щодо заволодіння майновим комплексом комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса". У рамках кримінального провадження було повідомлено про підозру Борису Кауфману, щодо якого ВАКС здійснювало обрання запобіжного заходу.

26 жовтня з 10:30 по 23 тривало засідання, за результатом якого ВАКС, на подив Гутовської та громадськості, випустив Кауфмана з-під варти.

Засідання було призначено на 31 жовтня 16:45. Натомість представників громадськості не допустили на проголошення ухвали, також не було допущено і представника сторони обвинувачення.

Представниця ВАКС вийшла до громадськості, не представилась та повідомила, що текст ухвали можна отримати в канцелярії ВАКС. Водночас суддя ВАКС Ярослав Шкодін був помічений на виході із приміщення суду близько 17:30.

Гутовська заявила, що прибула до суду, щоб почути аргументи судді Шкодіна та зрозуміти підстави, чому він ухвалив рішення про звільнення Кауфмана з-під варти.

"О 16:45 засідання мало розпочатися, але його просто не було. Колеги повідомили, що близько 17:20 суддя вийшов з приміщення суду. Не дав коментарів журналістам чи громадськості. ... Мені, як людині, яка зазвичай стикається з англійським судовим процесом незвично бачити відсутність комунікації зі сторони суду щодо ходу суспільно важливої, резонансної справи", - зазначила вона.

ГО "Інститут свободи слова" звернулася до ВАКС із запитом та проханням надати інформацію про причини недопуску громадськості, засобів масової інформації до судового засідання, на якому була проголошена ухвала про зміну запобіжного заходу Борису Кауфману. А також надати аудіозапис судового засідання ВАКС від 31.10.2023 на

якому була проголошена ухвала про зміну запобіжного заходу Кауфману.

1 листопада о 14:51 лист надійшов на скриньку Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, йдеться про справу щодо заволодіння стратегічним об’єктом - одеським аеропортом та доходом від його діяльності. Кауфман перебував у слідчому ізоляторі з 7 вересня.

Згідном із висновками НАБУ та САП, збитки, спричинені злочином, становлять понад 2,5 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.