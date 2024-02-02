Унаслідок ворожої атаки Кривий Ріг лишився без світла

У результаті російської атаки безпілотниками пошкоджено одну з підстанцій "Укренерго" в Кривому Розі. У місті залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"У ніч на 2 лютого росія завдала нового масованого дронового удару по південних і центральних областях України. Є пошкодження на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". У Кривому Розі знеструмлено побутових і промислових споживачів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці "Укренерго" та Державної служби з надзвичайних ситуацій оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після закінчення огляду.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, сили ППО збили три ворожі БПЛА на Дніпропетровщині, однак унаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти.

"Вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили захисники з ПВК "Схід". Але є і влучання БПЛА. Це призвело до знеструмлення понад 40 тис. абонентів", - написав він у Telegram.

Також, за його словами, знеструмлено дві шахти, через що під землею залишилося понад 100 робітників, частина з яких уже піднялася на поверхню.

Також ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії. Цілився також по Марганцю та Мирівській громаді. Люди не постраждали.

"Натомість, за уточненою інформацією, через учорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Потерпілий був госпіталізований у стані середньої тяжкості", - додав Лисак.