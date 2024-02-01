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Січень в Києві був теплішим за кліматичну норму

Опадів у січні в Києві було значно більше норми.

Січень в Києві був теплішим за кліматичну норму
Зимовий Київ
Фото: EPA/UPG

В Києві у січні середньомісячна температура повітря склала -2,6°С. Це на 0,6°С вище за кліматичну норму.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше у столиці було 9 січня - тоді мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С.

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Найтеплішим днем була 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С.

У січні на проспекті Науки, 37 випало 48 мм опадів. Це склало 130 % від кліматичної норми.

  • За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньорічна температура 2023 року у Києві склала +10,8°С. Це на 1,8°С вище кліматичної норми.
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