Січень в Києві був теплішим за кліматичну норму

Опадів у січні в Києві було значно більше норми.

В Києві у січні середньомісячна температура повітря склала -2,6°С. Це на 0,6°С вище за кліматичну норму.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше у столиці було 9 січня - тоді мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С.

Найтеплішим днем була 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С.

У січні на проспекті Науки, 37 випало 48 мм опадів. Це склало 130 % від кліматичної норми.