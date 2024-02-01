Січень в Києві був теплішим за кліматичну норму

В Києві у січні середньомісячна температура повітря склала -2,6°С. Це на 0,6°С вище за кліматичну норму.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Найхолодніше у столиці було 9 січня - тоді мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С.
Найтеплішим днем була 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С.
У січні на проспекті Науки, 37 випало 48 мм опадів. Це склало 130 % від кліматичної норми.
- За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньорічна температура 2023 року у Києві склала +10,8°С. Це на 1,8°С вище кліматичної норми.