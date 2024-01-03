Минулий рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших за час спостережень

Це сталось за рахунок рекордно теплого другого півріччя.

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньорічна температура 2023 року у Києві склала +10,8°С. Це на 1,8°С вище кліматичної норми.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

2023 рік став другим у рейтингу найтепліших за час проведення спостережень після 2020 року. Це сталось за рахунок рекордно теплого другого півріччя (13,3°С). Тоді відхилення середньої температури від кліматичної норми становило 2,3°С.

Уточнюється, що перевищення середньомісячними температурами кліматичної норми мали 11 місяців минулого року. Виключення становив квітень, який виявився холоднішим, ніж звичайно.

У січні, серпні і вересні, були найбільші відхилення – 2,9°С, 3,4°С, 3,9°С відповідно.

Найхолоднішим днем було 8 лютого – мінус 10,3°С, найспекотнішим – 29 серпня, тоді температура у затінку сягнула +35,9°С.

У 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів. Найбільше їх було у січні – 16, та у серпні – 12.

Опадів випало 673 мм, що відповідає 109% кліматичної норми. При цьому у липні та квітні випало по дві місячні норми, і лише 1,5% від середніх показників у травні.