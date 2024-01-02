Виїзд чоловіків за кордон: Лубінець пояснив посилену перевірку документів прикордонниками

Жодних змін щодо виїзду за кордон немає.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, в українському законодавстві наразі немає жодних змін щодо перетину державного кордону, однак громадянам України потрібно усвідомлювати, що перевірка документів представниками ДПСУ є обов'язком згідно закону.

Про це Дмитро Лубінець розповів в етері телемарафону, — пише РБК-Україна.

"Наскільки мені відомо, жодних змін не відбувалося. Напевно, громадяни України повинні усвідомлювати, що з точки зору чинного законодавства на ДПСУ лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для перетину державного кордону", — сказав омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що у разі виявлення підробки документів за якими українець виїхав за кордон, представники ДПСУ, які його пропустили, також несуть відповідальність.