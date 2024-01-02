Виїзд чоловіків за кордон: Лубінець пояснив посилену перевірку документів прикордонниками

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, в українському законодавстві наразі немає жодних змін щодо перетину державного кордону, однак громадянам України потрібно усвідомлювати, що перевірка документів представниками ДПСУ є обов'язком згідно закону.
Про це Дмитро Лубінець розповів в етері телемарафону, — пише РБК-Україна.
"Наскільки мені відомо, жодних змін не відбувалося. Напевно, громадяни України повинні усвідомлювати, що з точки зору чинного законодавства на ДПСУ лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для перетину державного кордону", — сказав омбудсмен.
Лубінець підкреслив, що у разі виявлення підробки документів за якими українець виїхав за кордон, представники ДПСУ, які його пропустили, також несуть відповідальність.
- Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що українських чоловіків, зокрема, інвалідів 3 групи та багатодітних батьків, перестали випускати за кордон без довідки від військкомату.
- Вранці 1 січня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив термінового листа до Державної прикордонної служби з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги.
- Днями речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі виданню “Українська правда підтвердив, що через неодноразові випадки підробки документів прикордонники можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.