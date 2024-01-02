На Харківщині запустили систему оповіщення для жителів прифронтових територій

СМС-оповіщення приходитимуть із закликом до евакуації та вказаним номером "гарячої лінії".

У Харківській області запустили систему оповіщення для жителів прифронтових територій.

"Смс розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та Інтернету. А також родичів осіб, які проживають в небезпечних прифронтових районах області", – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначають у ОВА, у смс-оповіщенні вказаний номер "гарячої лінії" із питань евакуації. Вона є цілодобовою та безкоштовною.

"Якщо ви хочете евакуюватися із зони бойових дій або небезпечної області – працює цілодобова безкоштована наряча лінія з питань евакуації", – пише у СМС.

Також вказаний номер "гарячої лінії": 0800339291.

Фото: Харківська ОВА

У Харківській області триває процес добровільної рекомендованої евакуації із громад Куп’янського, Чугуївського (Вовчанський напрямок) та Ізюмського (Борівський напрямок) районів.

Також повідомляють, що усім, хто бажає тимчасово виїхати із цих та інших прифронтових районів, надається вся необхідна юридична та гуманітарна допомога.

Із небезпечних районів регулярно евакуюють мирних жителів: