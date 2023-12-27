З Торецької громади на Донеччині треба евакуювати ще 39 дітей

Дітей евакуюють з Торецької громади вже два місяці.

В обстрілюваній російськими окупаційними військами Торецькій громаді Донецької області примусовій евакуації підлягають 39 дітей.

Про це розповів заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Павло Челпих, повідомляє Укрінформ.

“Вже два місяці ми виконуємо заходи з примусової евакуації дітей з Торецької громади. На початок виконання цих робіт було 240 діточок на території цієї громади, в ході евакуації ще додатково було виявлено 58 дітей”, - сказав Павло Челпих.

Він уточнив, що влада прийняла рішення продовжити примусову евакуацію дітей з небезпечних населених пунктів Донеччини.

Чиновник зазначив, що зараз на території Костянтинівської громади знаходяться майже 2 тис. дітей. Втім, примусову евакуацію з цієї громади влада поки не розглядає.