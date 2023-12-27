Туреччина може виступати посередником для повернення в Україну кримських політв'язнів, - Лубінець

До початку повномасштабної війни росіяни затримали в Криму та на Донбасі сотні українців.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав, що стосовно затриманих кримських політв’язнів українська влада не отримує інформацію від РФ.

“Туреччина. Я бачу станом на зараз тільки одного дієвого посередника, який показував, що він може це зробити. До нас поверталися політв’язні, зокрема й з числа кримських татар, саме за посередництва Туреччини. Ми сподіваємось, що ця тенденція продовжиться й надалі”, - сказав омбудсман у відповідь на питання, хто міг би допомогти Україні у питанні повернення кримських політв’язнів.

Лубінець також запевнив, що його Офіс підтримує контакт з родинами бранців Кремля.

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