Росіяни взяли на військовий облік всіх депортованих українських підлітків, – Лубінець

Усі українські підлітки, яких окупанти депортували на територію Росії потрапили під військовий облік у РФ.
Про це уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець зявив в інтерв'ю Укрінформу.
"Усі діти, які перебувають на території, підконтрольній РФ, потрапили під військовий облік, абсолютно всі. Коли хлопчики досягають 16-річного віку, вони, за нашими даними, автоматично потрапляють під військовий облік у РФ. Потім це так і продовжується. Тобто його ведуть постійно до моменту, напевно, вручення повістки", – сказав він.
Як зазначає Лубінець, фактично усі українські діти, які наразі перебувають в окупації, отримали паспорти РФ. Після цього у них немає виблору, юнаки повинні стати на військовий облік.
- Російська Федерація ніколи не передавала жодних списків депортованих українських дітей. Наразі складно верифікувати дітей та дізнатися місця їхнього перебування.
- Наразі під так званою "опікою" на території РФ перебувають 380 українських дітей. Росія приховує факти усиновлення.
- Росіяни створюють псевдопатріотичні центри на ТОТ для мобілізації неповнолітніх.