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Росіяни взяли на військовий облік всіх депортованих українських підлітків, – Лубінець

Усі українські підлітки, які наразі в окупації, мають паспорти РФ і потрапили під військовий облік.

Росіяни взяли на військовий облік всіх депортованих українських підлітків, – Лубінець
Фото: EPA/UPG

Усі українські підлітки, яких окупанти депортували на територію Росії потрапили під військовий облік у РФ. 

Про це уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець зявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Усі діти, які перебувають на території, підконтрольній РФ, потрапили під військовий облік, абсолютно всі. Коли хлопчики досягають 16-річного віку, вони, за нашими даними, автоматично потрапляють під військовий облік у РФ. Потім це так і продовжується. Тобто його ведуть постійно до моменту, напевно, вручення повістки", – сказав він.

Як зазначає Лубінець, фактично усі українські діти, які наразі перебувають в окупації, отримали паспорти РФ. Після цього у них немає виблору, юнаки повинні стати на військовий облік.

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