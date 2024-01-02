Унаслідок атак РФ постраждали 11 областей, – ОВА

У Київській області є пошкодження внаслідок російської ракетної атаки. За оновленими даними, двоє загинули, 11 поранені. Наслідки з’ясовуються. У Києві внаслідок атаки є падіння уламків в житлові будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури в кількох районах столиці. Дані щодо наслідків та постраждалих уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Кіровоградській після опівночі збили "шахед". Попередньо – без руйнувань. Зранку також відпрацювало ППО. Уламками ракети пошкодило приватне домоволодіння. Попередньо – без потерпілих. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Есманьська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади. По Есманьській громаді здійснено мінометний обстріл, обстріл зі ствольної артилерії, відбулося влучання БпЛА типу "Шахед" у двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у Есмані. Внаслідок влучання дві людини загинуло, одну поранено, будівля частково зруйнована. Унаслідок мінометного обстрілу Великої Писарівки знищено один та пошкоджено один приватний будинок, пошкоджено вуличний газогін.

У Чернігівській за добу – п'ять обстрілів (10 вибухів). Ворог стріляв по Чернігівському, Новгород-Сіверському районах із мінометів, артилерії, зафіксовано скидання боєприпасів і безпілотників. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській по Невському та Білогорівці противник вчергове поцілив з мінометів та артилерійських установок. За добу противник здійснив 142 обстріли (539 снарядів).

У Харківській зранку окупанти завдали чотири удари по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. Вже є дані про більше 40 постраждалих. Одна людина загинула. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів. Інформація оновлюється. Служби продовжуть огляд місць ударів. Артилерійських та мінометних ударів ворога вчора зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Козача Лопань, Вовчанськ, Бударки, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворог завдав у районі Малої Вовчі та Охрімівки, Петропавлівки, Кучерівки, Чернещини. Захисники відбили сім атак ворога біля Синьківки і Петропавлівки.

У Запорізькій окупанти вели вогонь по 25 населених пунктах; зафіксовано 153 удари. Рашисти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці та атакували 27 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку й Білогір'я. 125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного, Левадного, Преображенки, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Миколаївській протягом доби сили й засоби протиповітряної оборони знищили три ворожі БпЛА Shahed-131/136. Уночі у Миколаєві під час бойової роботи сил протиповітряної оборони з відбиття дронової атаки уламки збитого БпЛА типу Shahed-131/136 впали на гаражі та спричинили займання. Підрозділи ДСНС пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих немає. Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Постраждалих немає. Також вчора обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Без постраждалих. Артилерійські удари вчора фіксувалися по Солончаках Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Дніпропетровській вчора вдень сім дронів-камікадзе спрямував ворог на Нікопольщину. Накривав артилерійським вогнем. Бив по райцентру та Мирівській громаді. Атакували вдень окупанти і Криворізькій район. Вчинили артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджені лінії електропередач оперативно полагодили.

У Дніпровському районі ввечері сили ППО збили крилату ракету. Близько опівночі в області працювала ППО. ПвК "Схід" знищили шість "шахедів" – у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах. По Нікополю вночі окупанти били з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Гостре, Желанне, Очеретине, Південне, Бердичі, Галицинівка, Даченське, Кліщіївка, Кримське, Лисівка, Орлівка, Рай-Олександрівка, Сєверне. Пошкоджено 17 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), будівля агрофірми "Агроленд – С", ЛЕП, приміщення амбулаторії. За добу на Донеччині: троє загиблих та троє поранених.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 87 обстрілів (466 снарядів), з них по Херсону – дв артилерійських обстріли (7 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області; об‘єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Окупанти обстріляли Новокаїри Милівської громади. Постраждав місцевий житель 1953 року народження. Він отримав вибухову травму та поранення грудної клітини. Чоловіка у тяжкому стані евакуювали до лікарні. Також російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському. Під завалами опинилися двоє людей. 73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини. Ворог атакував Комишани. Під вогнем опинився житловий будинок. У власній оселі постраждала 44-річна жінка. У неї діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги. Через російський обстріл Токарівки постраждав місцевий житель. Окупанти вдарили по населеному пункту близько 15:30. Поранення отримав 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У потерпілого діагностували вибухову травму та поранення руки. Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно. За добу по області одна людина загинула, чотири дістали поранення. Збито одну повітряну ціль противника: БпЛА "Шахід".