​На Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах

Також перебої з електрикою в п'ятьох районах столиці.

На Київщині через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання", - йдеться в повідомленні.

У Києві тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. Вибухи пролунали в Харкові, в Києві і області працює ППО. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".