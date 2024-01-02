​На Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах

На Київщині через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання", - йдеться в повідомленні.
У Києві тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.
Як повідомлялося, сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. Вибухи пролунали в Харкові, в Києві і області працює ППО. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".
- 1 січня, в перший день 2024 року, на Київщині тричі оголошували повітряну тривогу через атаки російських терористів. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БПлА. Зафіксовано падіння уламків в декількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків та чотирьох легкових автомобілів. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трави. Пожежі оперативно ліквідовані.