​За добу росіяни 87 разів обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранені

Ворог випустив 466 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С- 60, авіації та БПЛА.

За минулу добу російська армія здійснила 87 обстрілів Херсонської області. В результаті є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 466 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С- 60, авіації та БПЛА", - написав він у Telegram.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні.

В результаті обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.