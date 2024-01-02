​За добу росіяни 87 разів обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранені

За минулу добу російська армія здійснила 87 обстрілів Херсонської області. В результаті є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 466 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С- 60, авіації та БПЛА", - написав він у Telegram.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні.
В результаті обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.
- 1 січня росіяни атакували передмістя Херсона. Внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ у міській територіальній громаді була поранена одна людина.
- Російська армія обстріляла селище Комишани. Відомо про одну потерпілу, у жінки діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Під обстрілом опинилося також селище Велетенське. Там одна людина загинула, ще одна поранена.
Пізніше 1 січня російські окупаційні війська обстріляли Токарівку. Поранення отримав 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку.