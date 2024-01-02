Ракетна атака: у Києві та області знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, – Укренерго

Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються.
Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями. Водночас диспетчерський центр "Укренерго" застосування графіків відключень не планує.
Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами “Укренерго” та обленерго.
- Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
- Раніше компанія ДТЕК повідомила, що на Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Також перебої з електрикою в п'ятьох районах столиці. Крім того, у столиці у деяких районах припинилось постачання води.