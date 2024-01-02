Ракетна атака: у Києві та області знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, – Укренерго

Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями. Водночас диспетчерський центр "Укренерго" застосування графіків відключень не планує.

Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами “Укренерго” та обленерго.