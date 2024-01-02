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​Пані посол США після чергової атаки Росії: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву і по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду".

​Пані посол США після чергової атаки Росії: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на російські атаки закликала підтримати Україну зараз, щоб зупинити Володимира Путіна.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву і по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", - написала Брінк у Twitter (Х).

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