​Пані посол США після чергової атаки Росії: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву і по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду".

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на російські атаки закликала підтримати Україну зараз, щоб зупинити Володимира Путіна.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву і по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", - написала Брінк у Twitter (Х).

Putin is ringing in 2024 by launching missiles at Kyiv and around the country as millions of Ukrainians again take shelter in freezing temps. Loud explosions in Kyiv this morning. It’s urgent and critical that we support Ukraine now - to stop Putin here. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 2, 2024