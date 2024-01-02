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Європа працює над механізмом підтримки України зброєю на випадок перемоги Трампа на виборах у США, – The Times

Відповідні неофіційні сигнали надходять з Лондона. Там не збираються залишати Україну з агресором наодинці.

Європа працює над механізмом підтримки України зброєю на випадок перемоги Трампа на виборах у США, – The Times
Фото: EPA/UPG

Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, повідомляє Liga із посиланням на британське видання The Times.

Один із високопосадовців у британському уряді повідомив виданню The Times, що європейські країни намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту, щоб мати можливість і надалі відправляти зброю та боєприпаси Україні та стримувати Росію не менше ніж рік, незалежно від того, чи збережеться допомога з боку США.

"[Путін] робить ставку на Трампа, але Європа намагатиметься справитися без США, якщо Трамп спробує перекрити кисень. Чи має Європа право просто здатися лише тому, що Трамп відмовляє у доларах США? Я думаю, більшість усвідомлює, що не можна дозволити Путіну перемогти, бо це матиме серйозні наслідки для європейської безпеки", – сказав співрозмовник The Times.

 

Стратегія полягає в тому, щоб перечекати Путіна. За словами джерела, у Лондоні вважають, що Росія не здатна вести війну нескінченно довго.

"2024 рік буде не про великий операційний успіх. Навряд чи цього року станеться великий прорив. 2024-й – це про розтягування на 2025-й, щоб фактично змусити [Путіна] розкрити карти й випробувати його рішучість", – сказав співрозмовник.

 

Британський міністр оборони Грант Шеппс у розмові з газетою не став коментувати можливу перемогу Трампа на виборах у США у листопаді 2024 року, але сказав, що постійно розмовляє з колегами в Європі про необхідність підтримати Україну "в темну годину". 

"Нам потрібно згуртуватися, щоб допомогти їм у війні, яка визначатиме Європу на десятиліття", – сказав він.

Тим часом вже другий штат дискваліфікував Трампа з праймеріз у 2024-му. Держсекретар штату дійшла висновку, що Трамп підбурив штурм Капітолію, коли поширив неправдиві заяви про фальсифікації на виборах 2020 року.

Раніше президент США Джо Байден, коментуючи виклики виборів 2024 року, заявив, що демократи повинні згуртуватися, щоб перемогти Дональда Трампа, інакше ризикують втратити демократію.

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