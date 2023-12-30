МЗС розробило першу комунікаційну стратегію Україна – держави Африки

За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби департамент публічної дипломатії та комунікації МЗС розробив першу в історії вітчизняної дипломатії комунікаційну стратегію Україна – держави Африки.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Документ охоплює трирічний період (2024-2026 роки) і спрямований на поглиблення та розширення комунікаційних звʼязків України з державами континенту.

"Стратегія дозволить системно підвищувати обізнаність цільових аудиторій в країнах Африки щодо України, що матиме позитивний ефект для політичної та економічної стійкості, зміцнення продовольчої безпеки країн Африки, збільшення обсягів торгівлі та культурних обмінів", - зазначили в міністерстві.

У відомстві нагадали, що Кулеба вже здійснив чотири дипломатичних турне країнами Африки та відвідав 12 держав у різних субрегіонах континенту упродовж 2022-2023 років. Більшість візитів відбулася вперше в історії дипломатичних відносин.

"Системна комунікаційна робота з суспільствами країн Африки є надзвичайно важливою. Не лише для розвінчання російської пропаганди, але і для підвищення обізнаності щодо України та зростання симпатії до нашої країни. Я бачив, як на очах змінювалася позиція моїх африканських співрозмовників після кращого заглиблення в український контекст. Тепер ми маємо глибше розуміння, що і як працює на цих аудиторіях, а що — ні", — заявив міністр закордонних справ.

Стратегія також передбачає стратегічні наративи для формування позитивного іміджу України в Африці на наступні три роки, комунікаційні застереження, матриці локальних мов тощо.

Публічну презентацію документа МЗС планує провести на початку 2024 року.

Що відомо про дипломатичне представництв України в Африці