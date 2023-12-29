Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.

"Сьогодні затверджуємо проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі є поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції", – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Interfax-Україна.

Фінальні умови програми будуть після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановано на 1 лютого 2024 року.

Як зауважив прем’єр, завдняки погодженню Єврокомісією фінальної версії плану надасть Україні доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.