Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.
"Сьогодні затверджуємо проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі є поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції", – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Interfax-Україна.
Фінальні умови програми будуть після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановано на 1 лютого 2024 року.
Як зауважив прем’єр, завдняки погодженню Єврокомісією фінальної версії плану надасть Україні доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.
- 17 жовтня Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро на відновлення України на наступні 4 роки. Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб активи РФ були використані для відновлення України. Це рішення щодо України є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС, для якого необхідні коригування, оскільки він був серйозно виснажений після численних криз, що сталися з 2021 року. Депутати Європарламенту наполягають на тому, щоб це рішення разом із усім бюджетом має бути узгоджено якнайшвидше, оскільки з 2024 року не буде жодних положень про допомогу Україні.
- Проти виділення грошей для України виступила Угорщина. Будапешт запропонував членам ЄС розділити пакет допомоги Україні і спершу надати тільки половину. На саміті ЄС Віктор Орбан заблокував виділення допомоги.
- ЄС говоритиме про 50 млрд євро для України на саміті 1 лютого. На заході йтиметься про питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема, виділення багаторічної допомоги нашій державі.