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Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Затвердження регламенту відбудеться на засіданні Європейської ради, яке заплановане на 1 лютого. 

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії
Засідання кабміну 14 листопада 2023 року.
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.

"Сьогодні затверджуємо проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі є поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції", – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Interfax-Україна. 

Фінальні умови програми будуть після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановано на 1 лютого 2024 року.

Як зауважив прем’єр, завдняки погодженню Єврокомісією фінальної версії плану надасть Україні доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.

  • 17 жовтня Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро на відновлення України на наступні 4 роки. Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб активи РФ були використані для відновлення України. Це рішення щодо України є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС, для якого необхідні коригування, оскільки він був серйозно виснажений після численних криз, що сталися з 2021 року. Депутати Європарламенту наполягають на тому, щоб це рішення разом із усім бюджетом має бути узгоджено якнайшвидше, оскільки з 2024 року не буде жодних положень про допомогу Україні. 
  • Проти виділення грошей для України виступила Угорщина. Будапешт запропонував членам ЄС розділити пакет допомоги Україні і спершу надати тільки половину. На саміті ЄС Віктор Орбан заблокував виділення допомоги
  • ЄС говоритиме про 50 млрд євро для України на саміті 1 лютого. На заході йтиметься про питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема, виділення багаторічної допомоги нашій державі.
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