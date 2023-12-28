Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Така інформація міститься у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Зазначеним законом вносяться зміни до статей 201 ("Контрабанда культурних цінностей та зброї") та 201(1) ("Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев") Кримінального кодексу.

Водночас ККУ доповнюється статтями 201(3) ("Контрабанда товарів"), 201(4) ("Контрабанда підакцизних товарів"), якими встановлюється кримінальна відповідальність за контрабанду товарів і підакцизних товарів.

Документ також визначає пороги, за яких настає кримінальна відповідальність. Зокрема, за статтею 201(3) ("Контрабанда товарів") – вчинена у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 6 710 000 грн і більше, у великому розмірі - 26 840 000 грн і більше; за статтею 201(4) ("Контрабанда підакцизних товарів") – вчинена у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) перевищує 1 006 500 грн і більше, у великому розмірі - 2 013 000 грн і більше.

Також вносяться зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу, якими слідчі органів безпеки позбавляються права проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, передбачених статтею 201(1) ККУ, а детективи органів Бюро економічної безпеки наділяються повноваженнями щодо проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, передбачених статтями 201(1), 201(3), 201(4) ККУ.

Досудове розслідування злочинів, передбачених статтею 201(1) ККУ, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня набрання чинності цим законом, продовжують здійснювати слідчі органів безпеки.

Нагадаємо, що Верховна Рада 9 грудня ухвалила в другому читання законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди.