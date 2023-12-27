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Суд залишив Дубінського в СІЗО без права оскарження рішення

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суд залишив Дубінського в СІЗО без права оскарження рішення
Олександр Дубінський, суд
Фото: Дар'я Кінша/Суспільне

Печерський райсуд Києва сьогодні, 27 грудня залишив запобіжний захід без змін для народного депутата Олександра Дубінського. Ухвала суду оскарженню не підлягає, – повідомляє "Суспільне".

Захист Дубінського надав суду результати огляду після так званого побиття нардепа в СІЗО, засвідчують перелом двох ребер та забій грудної клітини. Таким чином адвокат просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. 

Олександр Дубінський зі свого боку заявив, що його побиття пов’язано з його критикою української влади.

У чому підозрюють Олександра Дубінського

  • Загалом цей народний депутат отримав три підозри: в підробці службових документів, у організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаного та в державний зраді.
  • Першу підозру депутату оголосили 8 серпня 2023. Вона була пов'язана з виїздом депутата за кордон нібито для супроводу на лікування батька.
  • 11 листопада 2023 завершили досудове розслідування у справі незаконно визду Дубінським за кордон. Слідчі встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
  • Зараз народний обранець перебуває під вартою до 12 січня 2024 року. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу.
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