Суд залишив Дубінського в СІЗО без права оскарження рішення

Печерський райсуд Києва сьогодні, 27 грудня залишив запобіжний захід без змін для народного депутата Олександра Дубінського. Ухвала суду оскарженню не підлягає, – повідомляє "Суспільне".

Захист Дубінського надав суду результати огляду після так званого побиття нардепа в СІЗО, засвідчують перелом двох ребер та забій грудної клітини. Таким чином адвокат просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Олександр Дубінський зі свого боку заявив, що його побиття пов’язано з його критикою української влади.

У чому підозрюють Олександра Дубінського