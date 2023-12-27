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Вступ України до ЄС може зайняти від 6 до 11 років, - голова представництва Єврокомісії в Австрії

Переговори про вступ України до ЄС є частиною європейської архітектури безпеки.

Вступ України до ЄС може зайняти від 6 до 11 років, - голова представництва Єврокомісії в Австрії
Фото: EPA/UPG

Україна може приєднатися до Євросоюзу мінімум за 6 років. 

Про це сказав голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр.

"Австрії знадобилося шість років, Іспанії – одинадцять. Україна може бути десь між ними", - відповів Зельмаєр на питання про терміни приєднання України до ЄС.

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Також він зазначив, що завдяки Угоді про асоціацію Україна вже імплементувала 70% законодавства ЄС. 

"Однак багато ще потрібно зробити, я маю на увазі, зокрема, незалежність судової системи та ефективність управління", - наголосив Зельмаєр. 

Політик підкреслив, що переговори про вступ України до ЄС є частиною європейської архітектури безпеки.

"Європа не повинна повернутися до найтемніших часів ХІХ століття, коли агресор вторгався до свого сусіда з метою анексії земель", - сказав Зельмаєр.

  • Увечері 14 грудня під час саміту лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу
  • У Брюсселі нині почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. За словами єврокомісара Йоганнеса Хана, лідери Євросоюзу під час саміту мають досягнути угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.
  • Звертаючись до лідерів ЄС, напередодні початку саміту, президент Зеленський попросив глав держав і урядів "не впадати сьогодні в нерішучість" і не "зраджувати" віру в Європу. За словами президента, Україна виконала поставлені перед нею зобов’язання.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт Євросоюзу і знову наполягає на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.
  • З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.
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