FT: Євросоюз розробляє “план Б” щодо виділення Україні 20 млрд євро допомоги в обхід Угорщини

Євросоюз розробляє “план Б” щодо виділення Україні 20 млрд євро допомоги в обхід можливого вето Угорщини, повідомляє видання The Financial Times із посиланням на джерела.
Цей варіант є моделлю фінансування за рахунок боргу. Він передбачає надання країнами Євросоюзу гарантій до бюджету ЄС на суму до 20 млрд євро. Це дозволить Єврокомісії запозичити на ринках капіталу в інтересах Києва відповідну суму.
Точні умови плану та остаточна сума ще обговорюються.
Якщо лідери країн-членів ЄС погодять цей план на спецсаміті ЄС 1 лютого, це дозволить МВФ виділити наступний транш для Києва на суму близько 900 млн доларів.
Крім того, у Брюсселі розглядають ще один запасний варіант, який передбачає надання Україні дешевих короткострокових кредитів. За такою схемою у цьому році Україна вже отримала 18 млрд євро.
- Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
- Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.
- Більше про саміт читайте у матеріалі Lb.ua "Вступ до ЄС, санкції проти Росії та вето Орбана. Чим завершився історичний саміт лідерів Євросоюзу".
- Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.