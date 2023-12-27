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FT: Євросоюз розробляє “план Б” щодо виділення Україні 20 млрд євро допомоги в обхід Угорщини

Точні умови плану та остаточна сума ще обговорюються. Раніше Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро.

FT: Євросоюз розробляє “план Б” щодо виділення Україні 20 млрд євро допомоги в обхід Угорщини
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Євросоюз розробляє “план Б” щодо виділення Україні 20 млрд євро допомоги в обхід можливого вето Угорщини, повідомляє видання The Financial Times із посиланням на джерела. 

Цей варіант є моделлю фінансування за рахунок боргу. Він передбачає надання країнами Євросоюзу гарантій до бюджету ЄС на суму до 20 млрд євро. Це дозволить Єврокомісії запозичити на ринках капіталу в інтересах Києва відповідну суму. 

Точні умови плану та остаточна сума ще обговорюються. 

Якщо лідери країн-членів ЄС погодять цей план на спецсаміті ЄС 1 лютого, це дозволить МВФ виділити наступний транш для Києва на суму близько 900 млн доларів. 

Крім того, у Брюсселі розглядають ще один запасний варіант, який передбачає надання Україні дешевих короткострокових кредитів. За такою схемою у цьому році Україна вже отримала 18 млрд євро

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