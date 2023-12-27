​Росія ініціювала неформальне засідання Радбезу ООН за участі ексміністра Захарченка і одного з командирів "Беркута", - ГУР

27 грудня Росія планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН за так званою «формулою Аррія».

Про це повідомляє Головне управління розвідки українського Міноборони.

Назва заходу: «10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву».

«Формула Аррія» - це формат неформальних зустрічей, на якому представники держав можуть провести відвертий обмін думками. При цьому на них не діють жорсткі процедурні правила, сюди залучають учасників, які не дотичні до дипломатичної роботи.

"В межах засідання росіяни ще раз спробують «донести» до слухачів традиційні наративи про «неонацистську природу київського режиму та його збройних формувань». Також серед озвучених тем: «історія нацизму в Україні та його сучасний стан», «злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України»", - заявила українська розвідка.

За інформацією ГУР, документ, який росіяни представили на адресу Генерального секретаря ООН, також не містить «свіжих» ідей і повторює традиційні формулювання російської пропаганди. При цьому центральне повідомлення «презентації»: «інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США». Так РФ виправдовує своє повномасштабне вторгнення планами «захистити мирне населення на сході та півдні України».

У ГУР зазначили, що цього разу росіяни запропонували певне «ноу-хау». "В якості запрошених гостей «яких корисно було б заслухати» виступають міністр внутрішніх справ часів Януковича – Віталій Захарченко, один з командирів «Беркуту» – Дмитро Сабіна, а також російські пропагандисти – Максим Григор’єв та Михайло Хазін. Вестиме засідання постійний представник РФ в ООН Василь Небензя.

Розвідка зазначає, що інтерес членів Ради безпеки ООН до цього заходу вкрай низький. Більшість з них буде представлена так званими «експертами». Тобто, радниками чи другими секретарями. Вони не налаштовані «корисно слухати» Захарченка, наалетомість мають намір висловити позицію своїх держав щодо «реального стану справ».

ГУР наголосило, що засідання розраховане здебільшого на «внутрішню» російську аудиторію, оскільки інтерес з боку міжнародних медіа перебуває майже на нульовому рівні. Трансляція планується хіба що на деяких web-сторінках та в соцмережах.

ГУР також назвало захід частиною програми «виборів Путіна», які заплановані на березень 2024 року. На думку російських пропагандистів, електорату буде корисно знати, що тези щодо виправдання війни в Україні звучатимуть в стінах ООН. А «інтимний» неформальний статус дозволить позбутися в’їдливих коментарів міжнародних дипломатів щодо чергової маячні про «бойових комарів» та «американські біолабораторії».

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