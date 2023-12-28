Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОДА

Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОДА, а Коваль у березні 2021 року очолив Рівненську районну державну адміністрацію.

Відповідні укази підписано 27 грудня і опубліковано на сайті президента .

Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОДА, а Коваль у березні 2021 року очолив Рівненську РДА.

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