Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
ГоловнаПолітика

Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОДА

Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОДА, а Коваль у березні 2021 року очолив Рівненську РДА.

Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОДА
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації, а Олександра Коваля - керівником Рівненської ОДА.

Відповідні укази підписано 27 грудня і опубліковано на сайті президента.

Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОДА, а Коваль у березні 2021 року очолив Рівненську районну державну адміністрацію.

12 грудня їхні кандидатури погодив Кабінет міністрів.

Хто такий Вадим Філашкін

  • Філашкін Вадим Сергійович народився 14 червня 1975 року в с. Арбузинка на Миколаївщині.
  • У 2002 році закінчив навчання у Миколаївському  державному  педагогічному університеті за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і допризовна підготовка". У 2008 році отримав освіту юриста у Київському національному університеті внутрішніх справ. Він - кандидат юридичних наук зі спеціальності - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
  • З 1995 по 2001 рік проходив строкову службу у Збройних силах України. Потім, до 2007 служив за контрактом. Одночасно вчився у Київському національному університеті внутрішніх справ, який закінчив у 2008 році. 
  • У 2007-2008 роках він працював на керівних посадах Головного управління МВС в Одеській області. З 2008 по 2012 очолював різні відділи у структурі управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Миколаївській області.
  • З листопада 2016 року працював заступником начальника ГУ Національної поліції у Донецькій області. А в лютому 2019 року - став заступником голови Донецької ОДА.  Одружений, має двох дітей.

Хто такий Олександр Коваль

  • Олександр Сергійович Коваль народився 12 жовтня 1987 року. Має вищу овіту, безпартійний. Місце проживання - місто Костопіль. Про це вказано на сайті обласної ради, Олександр Коваль є депутатом.
  • До адміністративної реформи очолював Костопільську РДА, потому - Рівненську, яка об'єднала в собі Здолбунівський, Острозький, Костопільський, Рівненський, Березнівський, Гощанський та Корецький райони і став територіально найбільшим в області.
  • До облради як депутата Коваля обрали по територіальному виборчому округу №6 від партії "Слуга народу". Секретар постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології та земельних відносин.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies