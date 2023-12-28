Загиблий і поранені в Херсонській області, спроба прориву в Луганській: як минула доба

По Чернігівській області за добу ворог провів два обстріли (11 вибухів). Із артилерії та мінометі обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано чотири вибухи. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. У Великописарівській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство.

У Дніпропетровській протягом вчорашнього дня агресор обстрілював Нікопольський район з артилерії – Мирівську та Марганецьку громади, також – райцентр. На останній спрямував і дрони-камікадзе. Понівечені багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків та газогін. Без жертв. Вночі над областю оборонці збили два безпілотники окупантів.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 80 обстрілів (404 снаряди), з них по Херсону – три артилерійських обстріли (дев'ять снарядів). Зранку 27 грудня російська армія вбила цивільного у Новобериславі. Смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він йшов вулицею. Окупанти вчергове гатили по Бериславу. Зранку ворог безпілотниками атакував медзаклад. Поранення отримав 47-річний техпрацівник. Йому надали допомогу на місці. У будівлі є руйнування. Російські війська обстріляли Тягинку. Травми середньої важкості отримав 70-річний чоловік. Його доставили до медзакладу для надання допомоги. Унаслідок артилерійського обстрілу Станіслава травми отримав 35-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні. За добу по області: одна людина загинула, ще шестеро – дістали поранення.

У Луганській наші військові відбили три штурми в Серебрянському лісництві, де ворог намагався прорвати українську оборону, використовуючи авіацію. За добу росіяни здійснили 135 обстрілів (548 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Лосівка, Бочкове, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаційного удару зазнала Іванівка. Учора вдень окупанти завдали ударів по Курилівці. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих. Протягом доби постраждалих не зафіксовано.

У Запорізькій ворог вів вогонь по 25 населених пунктах, зафіксовано 151 удар. Окупанти здійснили 28 БпЛА-атак по Широкому, Новоандріївці, Малинівці, Роботиному, Червоному, Левадному, Полтавці, Темирівці, Новоіванівці, Малій Токмачці та Новодарівці, обстріляли з ракетних систем залпового вогню Роботине, Малу Токмачку, Преображенку й Степногірськ, а також вгатили шістьма авіаційними снарядами по Оріхову та Малій Токмачці. 114 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Новоандріївки, Щербаків, Чарівного, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Залізне, Торецьк, Курахове, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Бердичі, Переїзне, Новоселівка Перша, Нескучне, Орлівка. Пошкоджено п'ять житлових будинків, будівля лікарні, дві господарчих споруди, службовий автомобіль. За добу на Донеччині: двоє поранених.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по Дмитрівці Куцурубської громади. Постраждалих немає. Протягом дня вчора артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері зафіксовано артилерійські удари по Очакову. Без постраждалих. Також обстрілів зазнали Солончаки Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.