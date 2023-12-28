У Чорному морі на міні підірвалося цивільне судно

На ворожій міні в Чорному морі підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Двоє моряків поранені.
Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Унаслідок підриву судно втратило хід й керування, на верхній палубі виникла пожежа, повідомили Сили оборони півдня і ДПСУ.
"Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морохорони ДПСУ та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку надано допомогу на місці, іншого – доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", – йдеться у повідомленні прикордонників.
До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.
- Через розв'язану Росією війну кораблі підривалися на мінах і раніше. Зокрема ті, що перевозять зерно з України до країн, які його потребують.