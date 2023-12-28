На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи, – ОВА

У Київській області з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи.

Як повідомили у Київській ОВА, рішення ухвалено на раді оборони Київщини.

Такі заходи проводитимуть за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

Також на Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

У ОВА зазначають, що така робота сприятиме і розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

Тому просять кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Жителям та гостям області нагадують про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу.

Також закликають бути пильними і повідомляти правоохоронців про людей, які роблять фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури.

До цього у Київській області три дні тривали безпекові навчання, які передбачали розгортання блокпостів та перевірку документів.