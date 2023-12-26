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У Києві проходять безпекові навчання, які передбачають розгортання блокпостів та перевірку документів

Навчання триватимуть з 25 по 28 грудня.

У Києві проходять безпекові навчання, які передбачають розгортання блокпостів та перевірку документів
Фото: КМВА

У різних районах Києва з 25 по 28 грудня проходять безпекові навчання, які передбачають, серед іншого, розгортання блокпостів та перевірку документів. 

Про це повідомляє пресслужба КМВА. 

“В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці”, - повідомили в КМВА. 

У навчаннях візьме участь Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами.

Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. 

Відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. 

Навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації та ефективної взаємодії. 

Столична влада зауважує, що такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.

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