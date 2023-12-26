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За добу на Таврійському напрямку захисники знищили 43 одиниці ворожої техніки

В тому числі – п'ять танків. 

На Таврійському напрямку росіяни завдали трьох авіаударів та провели 57 бойових зіткнень, здійснили 719 артилерійських обстрілів.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Про це командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Тарнавський повідомив у Telegram.

"Загальні втрати ворога склали 399 осіб. Знищено 43 одиниці військової техніки. Зокрема, 5 танків, 7 ББМ, 3 артсистеми, 19 БпЛА, 6 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника. Ще 32 одиниці техніки противника пошкоджено", – написав він.

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